"Usted sería de mis principales sospechosas": La dura advertencia del fiscal Gabriel a Andrea en La Baronesa
En el capítulo 42 de La Baronesa, el fiscal Gabriel (Etienne Bobenrieth) llega hasta la casa de Andrea (Catalina Guerra) para interrogarla por la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
Bajo los efectos del alcohol, la esposa de Samuel (Francisco Ossa) pregunta si Andrea está muerta y, al recibir una respuesta negativa, bromea sobre lo que haría con el posible responsable de su desaparición.
"Si llegara a ser así y encuentran al culpable, avísenme lo antes posible para hacerle un regalito", expresa.
La dura advertencia de Gabriel
Las palabras de Andrea no le caen nada bien al fiscal, quien no duda en advertirle que podría convertirse en una de las principales sospechosas de la desaparición de Clara.
"Me parece una broma de muy mal gusto. Porque si fuese cierto, si hubiese terceros involucrados, usted sería de mis principales sospechosas", señala.Ve el capítulo en
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