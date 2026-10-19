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Entre sospechas cruzadas: León, Aurora y Antonio formaron una frágil alianza en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 43 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) quiso alinear las versiones que León (César Caillet), Antonio (Carlos Díaz) y ella misma dieron a la policía para que no existan contradicciones en su relato. 

No era necesario que la matriarca lo hiciera. Tácitamente, los tres sabían que no podían revelar el descubrimiento e Clara (Lorena Bosch) antes de su desaparición, pero debía asegurarse de que este secreto de 30 años siga igual de escondido.

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"Yo no estoy dispuesta a mentirle a la justicia si ustedes no se comprometen a quedarse callados para siempre", señaló.

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Una reunión llena de suspicacias

León comprendió que esta era una oportunidad que tomaba Aurora para hacerles lo mismo que cuando eran jóvenes y ella no lo negó. Tenía mucho más en riesgo que proteger.

Y fiel a su estilo, les dijo algo que molestó a Antonio: "Voy a ser bien franca con ustedes: si alguien le hizo algo Clara, los principales sospechosos son ustedes". El doctor Insulza sonrió porque para él, Aurora es su principal candidata.

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