"Por eso estoy acá": Samuel intentará unir fuerzas con Francesca en el capítulo 45 de La Baronesa

21 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 45 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) irá inesperadamente hasta la casa de Francesca (Katyna Huberman). Allí se encontrará frente a frente con Daniel (Francisco Reyes Cristi), quien reaccionará igual de violento que la vez anterior que se cruzaron.

"¿Qué estás haciendo acá, hue...? Suéltenme", dirá mientras Nicolás (Andrew Bargsted) le impide atacar al recién llegado.

¿Una nueva alianza?

Recobrando la compostura, Daniel entonces le pedirá a Samuel confesar si sabe dónde está Clara (Lorena Bosch). Lamentablemente, el padre de Javier (Simón Pesutic) no le dará la información que quiere.

La Baronesa / Mega

"No tengo idea, por eso estoy acá", sincerará Samuel.

¿Será esta una oportunidad para que Toledo y Francesca unan fuerzas en la búsqueda, considerando que los Márquez no parecen tan interesados en encontrar a Clara?