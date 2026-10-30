Emilia no dará crédito a las duras críticas de León contra Francesca en el capítulo 51 de La Baronesa

30 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 51 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi), preocupada por la descompensación de su hermano, buscará a León (César Caillet) por consejo.

"Ya sé que sabes que mi hermano está enamorado de la Fran", le dirá al doctor Insulza, esperando que lo pueda ayudar con sus habituales buenos consejos.

El otro lado de León

Se equivocará, porque León no esconderá el repudio que siente por Francesca (Katyna Huberman).

La Baronesa / Mega

"Bueno, la verdad, yo no sé qué pensar de esa mujer. Emilia, vamos, todas las cosas tienen un límite y esta mina, al meterse con tu hermano, créeme que los pasó absolutamente todos", señalará con dureza.

"Tampoco la trates así", responderá Emilia, consternada por lo taxativo de León.