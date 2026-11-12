¡Al menos indicado! Fran pedirá ayuda a León para limpiar el nombre de Clara en el capítulo 61 de La Baronesa

12 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 61 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) conoce demasiado bien a Clara (Lorena Bosch) como para creer que engañó a Antonio (Carlos Díaz) con alguien más.

Desde que eran adolescentes, se confiaban sus mayores secretos la una a la otra y nunca hubo indicios de que su amiga estuviera con otro. Es más, estaba preocupada de no poder recordar los encuentros íntimos con su propio marido.

La opinión de un experto

Esto le resultará sumamente extraño a Francesca y decidirá acudir a León (César Caillet) por ayuda, muy a pesar de sus recientes desencuentros, porque sabrá que es un ginecólogo competente.

La Baronesa / Mega

"Necesito que me ayudes a limpiar el nombre de Clara. Tú y yo sabemos que es imposible que le haya sido infiel a Antonio. ¡Es imposible! León, explícame cómo es posible que Daniel no sea hijo de Antonio", le planteará en su consulta.

León tendrá que tomar una decisión: no permitir que Francesca avance y sabotear su investigación o ayudarla para desviar las pistas que la lleven a la verdad.