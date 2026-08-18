El inspirador recordatorio de Aylén Milla sobre la fortaleza en tiempos difíciles: "Llevaba 15 quimioterapias"

18 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Aylén Milla les recordó a sus seguidores la importancia de mantenerse firmes a pesar de las dificultades, tal y como ella lo hizo al enfrentar y superar un cáncer de mama triple negativo hace tres años.

Para ello la modelo argentina desempolvó un antiguo video grabado en mayo de 2023, un par de meses antes de que anunciara que su cuerpo estaba libre de células cancerígenas.

Inspirador mensaje de Aylén Milla

Aylén publicó en sus historias de Instagram fragmentos de un reel donde se la veía prepararse para una campaña publicitaria de la marca francesa Thierry Mugler.

En la secuencia, maquillaron y peinaron a la influencer, quien finalmente modeló con elegancia un minivestido negro y un pañuelo anudado en su cabeza.

"No te rindas, en este video llevaba 15 quimioterapias encima. ¿Me ves rendida? Salía a trabajar igual para mantenerme sana, activa, solventarme y que la mente no se diera por vencida", escribió sobre las imágenes.

Instagram @aylenmilla

"Te juro que no podía ni caminar, y menos con tacos. Se me partía el cuerpo, no me hablen de darme por vencida. Nunca", enfatizó.

Vale recordar que en julio de 2023 la ex chica reality dio la buena noticia de su remisión. "Logré vencer al monstruo", dijo en aquel momento. Hoy vive en Dubái, donde trabaja en el ramo de bienes raíces.

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