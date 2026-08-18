La Baronesa y Reunión de Superados lideran y El Jardín de Olivia se despidió batiendo su récord

18 ag. 2026 - 13:20 hrs.

Este lunes, las emociones, el suspenso y el amor dominaron las pantallas. El último episodio de El Jardín de Olivia tuvo un rating a la altura de su historia, batiendo su propio récord de audiencia con 901.779 personas promedio por minuto, mientras CHV tuvo 389.616, TVN 206.327 y Canal 13 195.069.

En tanto, el debut de La Baronesa mantuvo la audiencia construida por la franja de las teleseries chilenas en la tarde de Mega.

La producción protagonizada por Loreto Valenzuela arrasó con 885.069 personas de promedio; en ese horario, CHV tuvo 310.232, TVN 224.311 y Canal 13 216.063 personas promedio.

La Baronesa

Por la noche, Reunión de Superados sigue consolidada en el prime con 731.942 de personas promedio por minuto en cifras definitivas. En esa franja CHV marcó 607.409, Canal 13 578.457 y TVN 461.010.

La Baronesa conquista a la audiencia

Este martes, se emite el segundo episodio de La Baronesa con el conflicto ya desatado entre Aurora (Loreto Valenzuela) y Javier (Simón Pesutic). En medio de ellos, Emilia (Octavia Bernasconi), quien buscará salvar a su abuela tras perder su casa apostándola con su joven retador. En tanto, Clara (Lorena Bosch) se atreverá a indagar en sus propios recuerdos para descubrir qué pasa realmente con su marido, Antonio (Carlos Díaz).

La Baronesa y Reunión de Superados de lunes a viernes, en Mega y Mega Go.

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