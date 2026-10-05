Vivi descubrirá el desconocido pasado de Coca en el capítulo 6 de Prohibida Obsesión
En el avance del próximo capítulo de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) le mentirá a Antonia (Sigrid Alegría) para poder reencontrarse con su expareja, quien le fue infiel.
Por otro lado, Vivi (Celine Reymond) descubrirá un desconocido episodio del pasado de Coca (Lorena Capetillo).
A través de una llamada telefónica, Vivi se enterará de que Coca mantuvo una relación con un empresario y terminó destruyendo tanto a su familia como a la propia empresa en la que trabajaba.
Bárbara pondrá a Luciano en una situación incómoda
Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) asistirá a una reunión en la que también estarán presentes Antonia y Luciano (Diego Muñoz).
Durante un juego de preguntas, la joven revelará que la aventura que vivió con Luciano fue la mejor experiencia de su vida, aunque evitará mencionar directamente el nombre del arquitecto.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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