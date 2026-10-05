05 oct. 2026 - 22:58 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) le mentirá a Antonia (Sigrid Alegría) para poder reencontrarse con su expareja, quien le fue infiel.

Por otro lado, Vivi (Celine Reymond) descubrirá un desconocido episodio del pasado de Coca (Lorena Capetillo).

1 Vivi descubrirá el desconocido pasado de Coca en el capítulo 6 de Prohibida Obsesión 2 Hernán descolocará a Coca con tajante respuesta en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión 3 Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano 4 Prohibida Obsesión - Capítulo 1: Luciano cae en los encantos de Bárbara 5 Bárbara se enterará que Luciano fue violento con Gaspar en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión Lo más visto de Prohibida Obsesión

A través de una llamada telefónica, Vivi se enterará de que Coca mantuvo una relación con un empresario y terminó destruyendo tanto a su familia como a la propia empresa en la que trabajaba.

Reunión de Superados / Mega

Bárbara pondrá a Luciano en una situación incómoda

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) asistirá a una reunión en la que también estarán presentes Antonia y Luciano (Diego Muñoz).

Durante un juego de preguntas, la joven revelará que la aventura que vivió con Luciano fue la mejor experiencia de su vida, aunque evitará mencionar directamente el nombre del arquitecto.