Desde los $1.000 hasta los $19.000: Este es el precio de las entradas a las principales fondas de Chile

15 sept. 2026 - 12:25 hrs.

Las Fiestas Patrias ya llegaron y son varias las fondas a nivel nacional que abren sus puertas para recibir a miles de chilenos y chilenas que quieren disfrutar de un tiempo de descanso y entretención.

Sin embargo, la mayoría de ellas cuenta con un valor de entrada que asegura el acceso, así como la seguridad y costo de realización de la fonda.

Es por esto que el periodista Roberto Saa realizó un listado con el valor de entrada de distintas fondas en Santiago y en el resto del país.

ATON

Este es el precio de entrada a distintas fondas

Precisamente, en una gráfica que se mostró en las pantallas de Mucho Gusto, se dejaron ver los precios de cada una de las entradas para que cada persona evalúe sus opciones.

En concreto, los valores son los siguientes:

- Fonda de Doña Azapa (Arica y Parinacota): $8.000 en entrada general.

- Fonda Costa Club (Antofagasta): $11.500 en entrada general.

- Fiesta de La Pampilla (Coquimbo): $2.000 en entrada general y con transmisión en vivo por las pantallas de Mega.

- Semana de la Chilenidad (Vitacura, Las Condes y La Reina): $15.333 en entrada general.

- Fonda Doña Florinda (La Florida): $19.000 en entrada general.

- Fiesta Criolla Sporting Club (Viña del Mar): $8.000 en entrada general.

- Fiesta de la Chilenidad de Talcahuano: Entre $1.000 y $5.000 en entrada general.

- Semana de las Tradiciones Chilenas en Temuco: $4.000 en entrada general.

- Fiesta de la Chilenidad en Frutillar: $4.000 en entrada general hasta las 15:00 horas y $5.000 después de dicho horario.

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