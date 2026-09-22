¿La reconoces? Actriz de Juego de Ilusiones reaparece en Reunión de Superados

22 sept. 2026 - 22:44 hrs.

Este martes presenciamos una nueva entrega de Reunión de Superados, que contó con la participación especial de una recordada actriz de Juego de Ilusiones.

Se trata de Paula Ureta, quien interpretó a Tamara Faúndez en la anterior teleserie diurna de Mega.

En aquella producción, Faúndez era una gendarme que trabajaba en la cárcel El Faro, recinto al que llegó Mariana Nazir (Carolina Arregui), protagonista de la historia.

Mega

Actriz de Juego de Ilusiones reaparece en Reunión de Superados

En Reunión de Superados, Paula Ureta interpretó a una mujer que apareció en la misma cantina de Loncoche donde se encontraban Jaime (Francisco Reyes), Tito (Claudio Castellón) y Hingilberto (Luis Dubó).

En la escena, el personaje muestra un evidente interés por el empresario, a tal punto que incluso le ofrece realizarle un masaje por todo el cuerpo.

Reunión de Superados / Mega

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