Reunión de Superados - Capítulo 197: Manuel rescata a Javiera y sus amigas

22 sept. 2026 - 22:30 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) conversa con Manuel (Mario Horton) sobre la posibilidad de convertirse en padres, pero lo que comienza como una amena conversación rápidamente se transforma en un incómodo momento.

Por otro lado, Javiera (Daniela Ramírez) y sus amigas son detenidas por la policía luego de ser sorprendidas rayando el auto de Max (Álvaro Espinoza).

La situación deja completamente aterradas a las involucradas, quienes deciden llamar a Manuel para pedirle ayuda e intentar salir de esta complicada situación.

Reunión de Superados / Mega

La culpa de Domingo por Coke

Además, Domingo (Beltrán Izquierdo) le revela a Matilde (Ignacia Baeza) que visitó el lugar donde falleció Coke (Diego Muñoz).

Tras esto, el joven confiesa que se siente culpable por la recaída de su padre en el alcohol, una situación que lo tiene profundamente afectado.