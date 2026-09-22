Jaime despertará en la misma cama con un desconocido en el capítulo 198 de Reunión de Superados

22 sept. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 198 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) despertará junto a un desconocido, quien dejará su peluca apoyada en el respaldo de la cama.

Por otro lado, Juan de Dios (Jorge Arecheta) vivirá un emotivo momento junto a Matilde (Ignacia Baeza).

Con evidente nerviosismo, el abogado le confesará a la mujer que ama que quiere comenzar una relación con ella.

Reunión de Superados / Mega

Jaime tendrá graves problemas

Además, Jaime y Tito (Claudio Castellón) regresarán a Santiago sin recordar nada de lo ocurrido durante la última noche.

Una vez en la ciudad, el exfutbolista descubrirá que el empresario tiene diversas marcas sospechosas en el cuello, situación que lo hará entrar en pánico.