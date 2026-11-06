¿Cómo donar a la Teletón 2026? Estas son todas las formas en las que puedes hacer tu aporte

06 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará en Chile una nueva edición de la Teletón, la cruzada solidaria que une a todos los ciudadanos del país para ir en ayuda de los niños, niñas y jóvenes que lo necesitan.

Y es que con su labor, Teletón entrega atención gratuita a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora de origen neuromusculoesquelético, mejorando su calidad de vida y la de sus familias, potenciando al máximo sus capacidades y avanzando hacia su inclusión social plena.

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Tal como ha mencionado Fundación Teletón en distintas oportunidades, el 70% de lo recaudado corresponde a la donación de personas común y corriente. Por lo mismo, es importante saber y conocer las formas de donación.

¿Cómo donar en Teletón 2026?

- Donando dinero a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile, que puedes hacer de las siguientes formas:

1. En persona, en más de 3.000 puntos del Banco de Chile: sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y voluntarios móviles con POS de Banchile Pagos.

2. En línea, en el sitio web del Banco de Chile, la que funciona desde cualquier lugar del mundo.

3. Con el código QR que aparece durante la transmisión de la Teletón (6 y 7 de noviembre).

Desde otros bancos, por sus canales digitales: BancoEstado, Bci, Bice, Consorcio, Falabella, Internacional, Itaú, Ripley, Santander y Scotiabank.

Cabe destacar que si eres cliente del Banco de Chile, también puedes donar a través de Banco en Línea, la app Mi Banco y Banconexión.

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