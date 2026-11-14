"Si tiene dolores...": Jhendelyn Núñez descubre enfermedad crónica que tenía normalizada hace 27 años

14 nov. 2026 - 18:10 hrs.

Una sincera confesión sobre su salud compartió Jhendelyn Núñez con sus seguidores en redes sociales. La modelo reveló que fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad crónica con la que llevaba años conviviendo sin conocer su origen y que la hizo enfrentar fuertes dolores menstruales durante gran parte de su vida.

Según contó, todo comenzó luego de publicar un video en el que mostraba su abdomen inflamado, pensando que se trataba de una supuesta crisis de colon. Sin embargo, recibió cientos de mensajes de mujeres que compartieron experiencias similares y la alertaron sobre la posibilidad de que sus síntomas estuvieran relacionados con esta enfermedad.

“Gracias a ustedes, chiquillas, yo hoy sé que tengo endometriosis, a raíz de ese video que subí de una supuesta crisis de colon”, expresó la modelo, quien actualmente se encuentra conversando con especialistas para conocer más sobre su diagnóstico y las alternativas para tratar esta condición.

En ese contexto, Jhendelyn también aprovechó de hacer un llamado a las mujeres que experimentan síntomas similares, reconociendo que durante años normalizó el dolor. “Llevo 27 años de mi vida normalizando dolores menstruales. Si tiene dolores, vaya a una especialista, trátese para tener una mejor calidad de vida, para que no te inhabilite”, señaló.

Mira el video a continuación

Finalmente, la influencer compartió una importante reflexión sobre su experiencia: “No normalicen el dolor. Escuchen su cuerpo, no sean como yo, y háganse los chequeos necesarios”. Con su testimonio, la modelo busca visibilizar una enfermedad que afecta a muchas mujeres y motivarlas a consultar oportunamente ante síntomas que no deben considerarse normales.

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