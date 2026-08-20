Jhendelyn Núñez cumple uno de sus sueños y conoce a destacado DJ británico: "Lo vi a dos pasos, súper alto"
La modelo e influencer Jhendelyn Núñez vivió un momento que muchos querrían, y es conocer a uno de sus productores de música favoritos.
Y es que Jhendelyn y su prometido Francisco Navarrete se dieron unas merecidas vacaciones a España, concretamente a Ibiza, ciudad conocida por su vida nocturna y constante fiesta.
Precisamente, fue la propia modelo a través de redes sociales quien realizó un carrusel con fotografías y postales del momento en el que estuvo a tan solo metros de Calvin Harris, conocido DJ y productor británico.
Jhendelyn Núñez conoce a Calvin Harris
"Calvin Harris, Ibiza ¡Lo vi a dos pasos, súper alto! Y yooo, con mi inglés: 'Calvin, one picture'. No entendió nada", comentó en su publicación Jhendelyn, bromeando además con su manejo de aquel idioma.
Fue así como la modelo nacional dejó un video en el que se veía a tan solo pasos del británico, quien pasa sonriendo al público camino al escenario.
"Y la fiesta... extraordinaria. Soy 0 electrónica, pero Calvin es otra cosa. Su música es demasiado buena", cerró Jhendelyn, disfrutando de un gran momento.
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