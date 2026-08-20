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Jhendelyn Núñez cumple uno de sus sueños y conoce a destacado DJ británico: 'Lo vi a dos pasos, súper alto' instagram

Jhendelyn Núñez cumple uno de sus sueños y conoce a destacado DJ británico: "Lo vi a dos pasos, súper alto"

  • Por Matías Rivera

La modelo e influencer Jhendelyn Núñez vivió un momento que muchos querrían, y es conocer a uno de sus productores de música favoritos.

Y es que Jhendelyn y su prometido Francisco Navarrete se dieron unas merecidas vacaciones a España, concretamente a Ibiza, ciudad conocida por su vida nocturna y constante fiesta. 

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Precisamente, fue la propia modelo a través de redes sociales quien realizó un carrusel con fotografías y postales del momento en el que estuvo a tan solo metros de Calvin Harris, conocido DJ y productor británico. 

Jhendelyn Núñez conoce a Calvin Harris

"Calvin Harris, Ibiza ¡Lo vi a dos pasos, súper alto! Y yooo, con mi inglés: 'Calvin, one picture'. No entendió nada", comentó en su publicación Jhendelyn, bromeando además con su manejo de aquel idioma. 

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Fue así como la modelo nacional dejó un video en el que se veía a tan solo pasos del británico, quien pasa sonriendo al público camino al escenario.

"Y la fiesta... extraordinaria. Soy 0 electrónica, pero Calvin es otra cosa. Su música es demasiado buena", cerró Jhendelyn, disfrutando de un gran momento. 

 
 
 
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Una publicación compartida por Jhen Nu?n?ez (@jhen_nunez)

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