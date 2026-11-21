21 nov. 2026 - 18:41 hrs.

Leonor Varela abrió un espacio de su intimidad al compartir un emotivo registro para conmemorar la fecha de cumpleaños de su hijo Matteo, quien murió hace 8 años.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se puede apreciar a su hijo junto con un estremecedor relato.

Leonor Varela recuerda a su hijo Matteo

"Hoy abro los ojos y te saludo como todos los días, excepto que hoy no es un día cualquiera. Si estuvieras aquí, cumplirías 14 añitos", comenzó diciendo la actriz nacional.

En esa línea, Leonor Varela expresó: "Cuesta imaginarte adolescente. ¿Cómo sería tu cara? ¿Cuánto habría cambiado tu cuerpo? Mi pregunta es fútil porque quién sabe si se cumplen años en el cielo".

"Para mí te has quedado congelado en tu eterna niñez. Mis ejercicios son fantasiosos, porque eres eterno y estás en todos lados y a veces en ninguna parte", agregó.

Al final del video, la actriz cerró agradeciendo a Matteo por haber nacido y haberla bautizado como madre. "Feliz cumpleaños, Matteito de mi corazón, soplaremos las velitas por ti esta noche".

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