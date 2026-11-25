25 nov. 2026 - 01:40 hrs.

Esta noche, Mega, Mega 2 y MegaGO transmitieron la definición por la corona del concurso Miss Universo en el que la chilena Dominga López tuvo una destacada participación.

Entre las 21:30 y las 1:16 Miss Universo promedió un alto rating de 931.660 personas con peak de 1.270.606. En ese mismo horario TVN promedió 390.399 personas por minuto, CHV 293.489 y Canal 13 llegó a las 219.530 personas promedio.

La candidata chilena destacó hasta el final en el evento realizado en Puerto Rico, llegando a la ronda de preguntas, sin embargo, los jueces se decantaron por la candidata de Puerto Rico. Entre los momentos destacados de la jornada se contó cuando Dominga desfiló con su vestido de gala, inspirado en la araucaria chilena, dejando sorprendidos a los jurados y hasta a sus propias compañeras de certamen con su elegancia.

La transmisión de Mega estuvo a cargo de Julio César Rodríguez en la conducción y un panel conformado por Carolina De Moras, Edgardo Navarro, Scarlette Hermosilla y Gabriel López, padre de Dominga, quien vivió apasionadamente el despliegue de su hija. Además, Mega contó con la presencia en Puerto Rico del missólogo y periodista Leonardo Baeza. Por su parte, Mega 2 tuvo una transmisión especial en lengua de señas, tal como se ha hecho en todos los grandes eventos en los últimos años, tales como el Festival de Viña o los partidos de la Selección Chilena.

En la previa, Mega 2 estuvo a cargo de calentar los motores y tuvo un programa especial que comenzó a las 18:30 y contó con la conducción de Poli Flores y un panel conformado por la ex Miss Antártica Jopi Flores, Nelson Beltrán, Gabriel López, y Leo Baeza desde Puerto Rico. El programa promedió 42.531 personas por minuto, obteniendo un gran resultado.

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