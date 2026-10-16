Así fue el ataque al CESFAM de Puente Alto: Videos muestran destrozos y uso de extintores contra funcionarios

16 oct. 2026 - 14:10 hrs.

En las últimas horas se difundieron imágenes del ataque que afectó al CESFAM Raúl Silva Henríquez, ubicado en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, durante la noche del jueves.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los hechos estarían relacionados con manifestaciones de pobladores de condominios habitacionales del sector de El Volcán, quienes serán desalojados la próxima semana.

Videos de ataque de turba a CESFAM de Puente Alto

En los registros exhibidos en Mucho Gusto se observa a un grupo de hombres y mujeres que llega hasta las inmediaciones del recinto de salud y luego ingresa, provocando destrozos en las instalaciones.

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Otros videos muestran el momento en que los involucrados rompen puertas y ventanas, además de destruir mobiliario y computadores.

Asimismo, en las imágenes se aprecia cómo utilizan extintores del establecimiento contra funcionarios que intentaban resguardarse durante el ataque.

La evaluación preliminar cifra los daños en cerca de $30 millones.

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