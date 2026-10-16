Turba destruye CESFAM de Puente Alto: Avalúan daños en cerca de $30 millones

16 oct. 2026 - 13:55 hrs.

Un grupo de desconocidos encapuchados ingresó durante la madrugada de este viernes al CESFAM Raúl Silva Henríquez, ubicado en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, y provocó importantes destrozos en sus instalaciones.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los sujetos entraron por la fuerza al establecimiento e intimidaron a los trabajadores que se encontraban en el lugar, para luego destruir distintos elementos del recinto.

Entre los daños reportados se encuentran ventanales rotos, computadores, ventiladores y otros equipos. La evaluación preliminar cifra las pérdidas en cerca de $30 millones.

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Además, los individuos habrían rociado el contenido de extintores sobre los funcionarios que se encontraban en el centro de salud.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció que los destrozos se produjeron en medio de manifestaciones protagonizadas por personas que serían desalojadas de la Villa El Volcán 1 durante la próxima semana.

Debido a la magnitud de los daños, el CESFAM debió suspender todas las atenciones que tenía programadas para este viernes 16 de octubre.

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