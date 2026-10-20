Tras aluvión: Realizan cierre perimetral de Quebrada Honda en Las Condes ante pronóstico de intensas lluvias

20 oct. 2026 - 09:50 hrs.

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana, la Municipalidad de Las Condes realizó trabajos preventivos en el sector afectado por fuerte aluvión de hace algunas semanas.

En un despacho del matinal de Mucho Gusto, el periodista Roberto Saa explicó que los equipos municipales trabajan en el cierre perimetral de la Quebrada Honda, ubicada en el sector de San Carlos de Apoquindo, con el objetivo de resguardar la zona ante las precipitaciones.

Además, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, se retiraron cerca de 7.000 metros cúbicos de sedimentos tras el aluvión. También se habilitaron piscinas decantadoras provisorias para ayudar a contener el material y reducir los riesgos de eventuales crecidas.

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Entre las medidas preventivas implementadas en el sector, se instaló un dispositivo electrónico que permite monitorear el comportamiento del caudal.

El sistema busca anticipar escenarios de riesgos y facilitar la respuesta ante eventuales emergencias.

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