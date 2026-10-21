Enorme socavón pone en riesgo a 150 familias en Arauco ante riesgo de derrumbe: Vecinos se niegan a evacuar

21 oct. 2026 - 12:00 hrs.

La Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, Región del Biobío, enfrenta una compleja situación debido al riesgo de remoción en masa asociado a un gigantesco socavón que se produjo producto de las lluvias.

Debido a las intensas precipitaciones pronosticadas para la zona, las autoridades ordenaron la evacuación de las cerca de 150 familias que podrían verse afectadas por esta zanja que se extiende por aproximadamente 500 metros.

Riesgo de remoción en masa en Arauco

Pese al latente peligro de una remoción en masa para los residentes de la denominada plataforma número 2, los residentes del complejo de habitaciones se niegan a dejar sus viviendas.

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Roberto, uno de los afectados, manifestó que existe temor por abandonar sus viviendas y dejar sus pertenencias a merced de la soledad, lo que podría ser aprovechado por delincuentes.

Asimismo, señaló que necesitan soluciones concretas en el corto plazo, puesto que los problemas estructurales de las viviendas, entregadas en 2014, se han arrastrado durante años.

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