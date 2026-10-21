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Lluvias en Santiago se extenderían hasta el viernes: Jaime Leyton entrega su pronóstico para los próximos días

  • Por Sebastián Paillafil

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó en detalle el pronóstico del tiempo para Santiago, el cual seguirá influenciado por la inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el experto, las lluvias se mantendrían durante gran parte de la semana, aunque no con gran intensidad.

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En esa línea, Leyton proyectó chubascos débiles para la tarde de este miércoles en la Región Metropolitana, los cuales podrían acumularse en un rango de 2 a 5 milímetros.

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El panorama se mantendría durante el jueves 22, cuando nuevamente podrían registrarse precipitaciones en la capital, con 10 °C y 20 °C como extremas.

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La lluvia se extendería incluso hasta el día viernes 23, aunque con chubascos dentro del rango de lo normal para esta época del año.

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