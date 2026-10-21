"Vi las chispas": El impactante relato tras caída de rayo sobre poste eléctrico en La Pintana

21 oct. 2026 - 11:10 hrs.

Uno de los registros más impactantes que dejó la tormenta eléctrica que afectó a distintas zonas del país durante el martes 20 de octubre se registró en la comuna de La Pintana, donde un rayo cayó sobre un poste eléctrico.

En las imágenes se observa el momento exacto en que una potente descarga eléctrica impactó directamente un generador, a pocos metros de un condominio de departamentos.

Rayo cayó sobre poste eléctrico en La Pintana

Catalina Monsalve, conserje del edificio colindante al poste, relató a Mucho Gusto que el estruendo fue tan fuerte que reaccionó cubriéndose los oídos y buscando resguardo.

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"Vi hasta chispas por la ventana. Pensé que era un transformador que había explotado", sostuvo la trabajadora, quien mencionó que, inmediatamente después del incidente, se interrumpieron los servicios de electricidad y agua.

Además, explicó que la residente que grabó la caída del rayo terminó con molestia en sus oídos y con fuertes dolores de cabeza. "Quedó muy mal", afirmó.

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