Impactantes imágenes en Talcahuano: Intensas lluvias convierten escalera del cerro Cornou en una "cascada"

21 oct. 2026 - 13:10 hrs.

Un impactante registro mostró cómo las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a la zona central del país convirtieron las escaleras del cerro Cornou, en Talcahuano, Región del Biobío, en una verdadera cascada.

En las imágenes se observa cómo el agua descendía con fuerza por las escaleras y la ladera del cerro, dificultando el tránsito de peatones.

El periodista de Mucho Gusto, Rodolfo Ríos, llegó hasta el sector para mostrar la magnitud de la bajada de agua y los riesgos que enfrentan quienes residen en el lugar.

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De acuerdo con información entregada por el municipio, hasta las 10:00 horas se habrían acumulado cerca de 22 milímetros de precipitaciones en la comuna.

En tanto, vecinos del sector denunciaron que este fenómeno estaría relacionado con la falta de entubamiento de las aguas y la acumulación de basura.

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