Lluvias en Santiago se extenderían hasta el sábado: A esta hora caerán precipitaciones este jueves

22 oct. 2026 - 11:20 hrs.

La lluvia volverá a marcar la jornada de este jueves 22 de octubre en la Región Metropolitana, debido a la presencia de la inestabilidad atmosférica que afecta hace varios días.

Así lo indicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien proyectó que las precipitaciones se mantendrían por lo menos hasta el sábado 24 de octubre en la capital.

Según el pronóstico entregado en Mucho Gusto por el experto, las condiciones meteorológicas provocarán que las precipitaciones se presenten a ratos durante esta jornada, concentrándose principalmente durante la tarde y noche.

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Mientras que el viernes los chubascos se presentarían en gran parte del día, aunque no generarían mayores inconvenientes.

El episodio de precipitaciones acabaría el sábado 26 en la tarde, con una lluvia que se extendería durante la tarde.

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