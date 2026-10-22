"Nos metimos adentro de la acequia": El dramático relato de trabajador que enfrentó tornado en Retiro

22 oct. 2026 - 09:45 hrs.

Durante la mañana de este jueves en Mucho Gusto, el periodista Javier Louit conoció el testimonio de uno de los afectados del tornado que se registró en la comuna de Retiro, Región del Maule.

Se trata de Mario, quien al momento del fenómeno se encontraba junto a otros dos compañeros de trabajo en el sector de Huaso Chileno.

Dramático relato de testigo de tornado

En conversación con el matinal, el hombre relató que oyeron un fuerte ruido asociado al viento, momento en que exclamaron: "¡Es un tornado!".

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"Nos metimos adentro de la acequia y nos agarramos firme de un palo. Escondimos la cabeza abajo; si no, nos iba a levantar", contó.

Tras el paso del tornado, volvieron a reincorporarse y notaron que derribó un poste, arrancó el techo de una bodega y lanzó árboles sobre la casa de uno de los trabajadores.

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