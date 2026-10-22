Impactantes imágenes de tornado en Retiro: Dejó nueve damnificados y daños en viviendas

22 oct. 2026 - 09:10 hrs.

En medio del sistema frontal que afecta la zona central del país, un tornado de categoría preliminar EF0 se registró la tarde del miércoles en la comuna de Retiro, Región del Maule.

De acuerdo a información de la Red Geocientífica de Chile, el fenómeno ocurrió a las 14:07 horas y afectó a los sectores de Los Maitenes y Huaso Chileno.

Asimismo, mencionó que el tornado se asoció a vientos de entre 105 y 137 km/h y daños leves.

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Videos de tornado en Retiro

Las imágenes revisadas esta mañana en Mucho Gusto muestran el paso de la nube embudo por cercanías de un establecimiento educacional, provocando gritos en la comunidad estudiantil.

De manera preliminar, las autoridades locales informaron que el fenómeno generó daños estructurales en tres viviendas en la comuna de Retiro. Mientras que nueve personas resultaron damnificadas, entre ellas tres niños.

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