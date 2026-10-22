Captan tromba marina frente a las costas de Coronel en medio de sistema frontal: Armada confirmó fenómeno

22 oct. 2026 - 10:30 hrs.

Una tromba marina fue captada frente a las costas de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, en medio del sistema frontal que afecta al país.

Fue en la tarde del miércoles cuando se viralizó en redes sociales el video donde se observa un fenómeno con características tornádicas que se formó en el mar.

La Armada confirmó que lo avistado en las costas del Biobío se trató de una tromba marina.

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Tormenta eléctrica en Concepción

Mientras que en Concepción, capital de la región, una intensa tormenta eléctrica con fuertes lluvias azotó durante la madrugada.

Diversos registros exhibidos en Mucho Gusto mostraron los múltiples rayos que cayeron en distintos puntos de la ciudad penquista y comunas aledañas.

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