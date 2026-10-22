Bus con pasajeros quedó atrapado en paso bajo nivel inundado en Concepción: Fueron rescatados en botes zodiac

22 oct. 2026 - 12:35 hrs.

Las fuertes lluvias que afectan a la Región del Biobío han provocado inundaciones en diversos sectores del Gran Concepción. Uno de los episodios más críticos se registró en el paso bajo nivel de la intersección de avenida Adalién con Vicuña Mackenna.

En el lugar, un bus del transporte público y varios vehículos quedaron atrapados debido a la gran acumulación de aguas lluvias.

Rescatan botes zodiac a pasajeros

El agua superó la altura de la cintura, por lo que equipos de rescate del grupo Gersa del Cuerpo de Bomberos de Concepción debieron desplegarse con botes zodiac.

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De esta forma, voluntarios rescataron a los pasajeros de la mencionada micro y a los dos ocupantes que se encontraban en la camioneta.

Mientras que en el sector Juan Riquelme, el sistema frontal provocó un aluvión que causó daños en viviendas y vehículos.

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