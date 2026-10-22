Lluvias inundaron tradicional mercado de Maipú: Locatarios exigen soluciones

22 oct. 2026 - 13:10 hrs.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la Región Metropolitana anegaron completamente los pasillos y locales del tradicional mercado de la comuna de Maipú.

El periodista Karim Butte llegó hasta el sector para mostrar en un despacho de Mucho Gusto los efectos de la emergencia, que quedó registrada en imágenes compartidas por los comerciantes.

A punta de nylon, baldes, motobombas e improvisados diques, los locatarios intentaron desesperadamente proteger sus productos, alimentos y enseres del rápido aumento del nivel del agua.

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En conversación con Mucho Gusto, los comerciantes denunciaron que esta situación se repite año tras año ante las lluvias en el lugar. Por lo mismo, exigen soluciones concretas para enfrentar esta problemática.

El reclamo de los locatarios es acompañado del lamento por haber perdido parte de su mercadería, la cual se vio dañada con las filtraciones en las techumbres y la posterior inundación.

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