Estudio revela que sueldo de chilenos dura dos semanas en promedio: El 79% dice que no llega a fin de mes

23 oct. 2026 - 11:40 hrs.

Un estudio de Laborum demostró que cerca del 79% de los chilenos que trabajan no alcanzan a llegar a fin de mes con su sueldo, siendo el promedio de duración del dinero de dos semanas.

Precisamente, el periodista Roberto Saa se trasladó hasta una feria en Ñuñoa donde detalló este estudio y nos explicó un poco de las conclusiones que se sacaron de este informe que muestra la realidad del trabajador chileno.

"La empresa Laborum.com ha hecho una encuesta entre las personas con las cuales se mueve, gente que está buscando trabajo, gente que está ofreciendo empleo, y ha llegado a números que son bien preocupantes", dijo en un comienzo.

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El sueldo de los chilenos dura dos semanas

"El 79% de los consultados dicen que con su sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, 79%, pero si hacemos un desglose de ese concepto, es aún peor, porque este 79% dice que no solo no llega a fin de mes, sino que con su remuneración solo le alcanza para 2 semanas o menos", afirmó.

En esa línea, explicó que "dentro de esos datos, se señala, por ejemplo, que en lo que más gastan dinero es en el arriendo y luego viene la compra de alimentos, y en un tercer lugar ya el pago de los servicios, luz, agua, calefacción".

"Por lo tanto, es una situación bien compleja; todos ellos dicen que tienen prácticamente cero capacidad de ahorro, si están haciendo malabares, si están haciendo bicicletas financieras, prácticamente es imposible que esas personas puedan ahorrar", comentó, y agregó que, de existir algún imprevisto, hay cero capacidad de respuesta.

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