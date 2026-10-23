¿Siguen las lluvias? Jaime Leyton proyecta chubascos para la tarde de este viernes en Santiago

23 oct. 2026 - 09:15 hrs.

Esta mañana el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, proyectó lluvias para la tarde de este viernes, pero entregó una buena noticia para el resto del fin de semana.

Precisamente, el profesional del tiempo llegó hasta el set de Mucho Gusto para conversar con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler sobre la probabilidad de lluvia que existía para la tarde de este viernes en Santiago.

Y es que, después de varias semanas con intensas precipitaciones, el cielo parece dar un respiro a la región Metropolitana, al menos por unos días.

¿Vuelve a llover esta tarde en Santiago?

Según el meteorólogo de Mega, este viernes las precipitaciones seguirán en Santiago, pero con menor intensidad.

"Hoy día, justamente, en la tarde, después de la 1 de este día viernes, 11° la mínima, llegamos a tener un día fresco con 17° y chubascos en la tarde", expresó Leyton, y agregó que deberían ser las últimas lluvias en un buen tiempo.

Mucho Gusto / MEGA

De ahí en más, aseguró que el fin de semana no habrá precipitaciones y destacó que el domingo se alcanzarán los 24°, siendo el primer día que representaría la primavera en Santiago.

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