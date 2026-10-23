Bache en Toesca genera preocupación: Autos y motos deben esquivar el hoyo para evitar accidentes

23 oct. 2026 - 09:50 hrs.

Un bache está afectando tanto a vehículos como a medios de transporte en la intersección de Toesca con Manuel Rodríguez en Santiago Centro.

Precisamente, la periodista Darynka Marcic se trasladó hasta la salida del Metro Toesca para ver la situación de motos, autos, camiones y buses, quienes se han visto sorprendidos por este bache.

"Es bastante peligroso porque uno te lo puedes comer, como se dice en buen chileno, ¿verdad? Y quedar completamente atrapado en ese lugar o con un neumático reventado, o bien, esquivas de forma muy rápida y puede generar, finalmente, un accidente en este lugar", relató la periodista.

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Bache genera problemas en Toesca

"Primero, es el uso del pavimento y, segundo, también el agua caída hace que estos baches se agudicen mucho más con el paso de los vehículos y del agua que cae al mismo tiempo", comentó Darynka, en alusión a los problemas que generaron este bache.

Toesca con Manuel Rodríguez es una de las intersecciones más ocupadas durante la mañana; por lo mismo, se ha llamado a la precaución entre los automovilistas y motoristas, quienes pueden quedar expuestos a accidentes graves.

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