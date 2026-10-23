Preocupación por "trampa de agua" en Talcahuano: Guardia de seguridad cayó y quedó con heridas de importancia

23 oct. 2026 - 10:15 hrs.

Un sector de Talcahuano se encuentra en constante alerta por una "trampa de agua" que existe en el sector y que ha afectado tanto a personas como a vehículos.

Precisamente, el periodista Javier Louit se trasladó hasta la región del Biobío, donde un grupo de vecinos se contactó con Mucho Gusto para hacer una denuncia por esta trampa que se agravó con las potentes lluvias que cayeron en la zona.

En conversación con Johanna, vecina del sector, se pudo tomar nota de que la situación lleva bastante tiempo y, pese al aviso a las autoridades, no se ha tomado nota al respecto.

Mucho Gusto / MEGA

"Trampa de agua" afecta a vecinos de Talcahuano

"En realidad, hemos llamado a diferentes entidades y todavía no nos dan solución; los vecinos le han puesto tapas de madera y, como acá se inunda de vereda a vereda, esto flota hacia arriba y se vuelve a salir, se han caído vehículos; la semana pasada cayó un guardia adentro", expresó la vecina.

En esa línea, explicó que esto es peligroso para los niños del vecindario, y agregó que el guardia de su condominio es el que se cayó. "Él quedó bien dañado por la caída hacia dentro porque, si tú te das cuenta, hay mucho residuo y abajo es algo eléctrico, entonces es peligrosísimo", comentó.

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