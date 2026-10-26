Ante inusual aparición: Fragata portuguesa obliga a cerrar dos playas de Valparaíso

26 oct. 2026 - 09:25 hrs.

El fenómeno del Súper Niño está influyendo en las condiciones oceánicas y climáticas de las costas chilenas. En este contexto, se ha reportado la aparición inusual de la fragata portuguesa en distintos sectores del litoral.

El avistamiento de ejemplares de Physalia physalis incluso obligó a prohibir el baño en dos playas del litoral central, en una época que no es usual.

Inusual aparición de fragata portuguesa

Tras reportarse la presencia de aproximadamente 50 ejemplares de fragata portuguesa en el sector de playa Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, la Seremi de Salud de Valparaíso decretó la prohibición de baño y actividades recreativas.

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La autoridad adoptó la misma medida en la playa El Yachting de Algarrobo, debido a que los tentáculos del organismo marino pueden provocar lesiones dolorosas al entrar en contacto con la piel, además de otras reacciones que pueden revestir mayor gravedad.

Por el momento, las restricciones informadas afectan a las dos playas mencionadas. Sin embargo, ya se ha reportado avistamiento en sectores de la playa de Zapallar y Totoralillo.

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