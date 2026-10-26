Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en siete regiones de Chile: Revisa las zonas más afectadas

26 oct. 2026 - 11:00 hrs.

Un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a gran parte del país. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, informó este lunes 26 de octubre que siete regiones recibirán lluvias y tormentas eléctricas.

Según explicó el experto, se esperan los pulsos más fuertes de precipitaciones se concentrarán durante la tarde de esta jornada, junto a rayos, truenos y relámpagos.

¿En qué regiones lloverá?

El meteorólogo indicó que el evento comprende las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

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De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarían simultáneamente a eso de las 14:00 horas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Además, advirtió que entre Chillán y Los Ángeles se concentrarán las lluvias con mayor intensidad y actividad eléctrica.

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