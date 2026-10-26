"Soy mano de guagua": José Antonio Neme responde sin filtro a rumores sobre regalos en Mucho Gusto

26 oct. 2026 - 12:00 hrs.

José Antonio Neme salió este lunes al paso de los rumores sobre su relación con sus compañeros en el matinal, donde además lo habrían tratado de "manito de guagua".

Fue hace algunos días cuando El Filtrador afirmó que el conductor de Mucho Gusto no tendría por costumbre hacer regalos, a excepción de Karen Doggenweiler y Marianne Schmidt.

El dato llamó la atención del comunicador, quien señaló esta jornada que se trataba de una mentira, junto con afirmar que se ha instalado como una obligación en nuestro país entregar obsequios a sus compañeros de trabajo.

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"¿De a dónde se han instalado en este país que los compañeros de oficina tienen que ser como una suerte de cajeros automáticos? No, señor (...) Esto no es una fundación de ningún tipo, yo no soy el viejito pascuero y no soy como todos esos animadores de la televisión chilena que se creen benefactores", comentó José Antonio.

"Yo no tengo problema en reconocer que soy mano de guagua, porque a quien le cuesta la plata es a mí. Sea mucha o poca, yo no tengo para regalarla. Cuando yo hago un regalo, lo hago de manera sincera, porque realmente di eso y lo compro para esa persona, pero no ando comprando afecto como algunos colegas de otros canales", agregó.

Posteriormente, invitó a parte del equipo al estudio para que desmintieran los rumores y aseguró, entre bromas, que alguien está instalando una operación en su contra.

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