Gobierno licitará terrenos fiscales en Bahía Inglesa: Alcaldesa asegura que se enteró por la prensa

26 oct. 2026 - 13:40 hrs.

Con la intención de impulsar el desarrollo turístico e inmobiliario, el Gobierno licitará terrenos fiscales en el borde costero de Bahía Inglesa, en la Región de Atacama.

El plan maestro elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales contempla ofrecer 420 hectáreas de la comuna de Caldera, las cuales estarán divididas en tres etapas.

De la primera etapa de 79,31 hectáreas, 28,27 se destinarían a proyectos turísticos, hoteleros y de servicios, mientras que las 51,04 hectáreas restantes estarían disponibles para iniciativas inmobiliarias.

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El anuncio tomó por sorpresa a la comunidad e incluso a las autoridades locales. La alcaldesa Brunilda González aseguró que se enteró del plan del Gobierno a través de la prensa.

"A nuestro juicio, tiene que tener claridad para el inversionista, pero también para quienes vivimos en el territorio", agregó la jefa comunal, quien señaló que se deben ejecutar proyectos que puedan convivir con los residentes actuales de la comuna.

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