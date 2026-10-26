Mega celebró sus 36 años con show sorpresa de Noche de Brujas: Así se vivió el festejo

26 oct. 2026 - 14:15 hrs.

Este lunes, Mega celebró su aniversario número 36 con un show de más alto nivel junto a Noche de Brujas, uno de los grupos más reconocidos de nuestro país.

Sobre el final de Mucho Gusto, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler dejaron el estudio para ir hasta el patio central del canal, donde tenían preparada una sorpresa para celebrar.

En el lugar eran esperados por los colaboradores de Mega, entre ellos los rostros Rodrigo Sepúlveda y María José Quintanilla, y el elenco de Detrás del Muro.

Mega

Luego de una breve conversación, los conductores presentaron a Noche de Brujas para hacer vibrar a todos con el ritmo de la cumbia.

"Debería odiarte" y "Me gusta todo de ti" fueron parte de los hits de la banda musical con los cuales Mega celebró sus 36 años.

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