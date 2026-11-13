Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¡No era solo actuación! Nicole Moreno aprovechó una dinámica para desquitarse con Bárbara Córdoba

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se desquitó con Bárbara Córdoba en medio de una actividad de actuación.

Recordemos que en el show de vedettes, la modelo fitness acusó a su compañera de empujarla mientras estaban ensayando en el escenario.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Ahora, a ambas les tocó imitarse mutuamente por una hora entera y a la hora de mostrar su presentación a los demás compañeros, vivieron un nuevo desencuentro.

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno no aguanta a Bárbara Córdoba

En primera instancia, Bárbara Córdoba se mostró como Nicole Moreno: "Quiero mandar un saludo para todos los trabajadores de Chile y para los que no son trabajadores de Chile también, y para todo el mundo y para los que no son de este mundo también".

Ir a la siguiente nota

Luego, fue el turno de la modelo de simular ser su enemiga: "Bueno Nicole, te quería pedir perdón, tú sabes que esto no es personal, solo lo hago porque quiero estar junto a ti".

En ese instante, la campeona fitness se acercó a la trasandina y la empujó, pero ella hizo como si nada y le respondió: "No me sumas".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos