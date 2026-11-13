¡No era solo actuación! Nicole Moreno aprovechó una dinámica para desquitarse con Bárbara Córdoba
En el capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se desquitó con Bárbara Córdoba en medio de una actividad de actuación.
Recordemos que en el show de vedettes, la modelo fitness acusó a su compañera de empujarla mientras estaban ensayando en el escenario.
Ahora, a ambas les tocó imitarse mutuamente por una hora entera y a la hora de mostrar su presentación a los demás compañeros, vivieron un nuevo desencuentro.
Nicole Moreno no aguanta a Bárbara Córdoba
En primera instancia, Bárbara Córdoba se mostró como Nicole Moreno: "Quiero mandar un saludo para todos los trabajadores de Chile y para los que no son trabajadores de Chile también, y para todo el mundo y para los que no son de este mundo también".
Luego, fue el turno de la modelo de simular ser su enemiga: "Bueno Nicole, te quería pedir perdón, tú sabes que esto no es personal, solo lo hago porque quiero estar junto a ti".
En ese instante, la campeona fitness se acercó a la trasandina y la empujó, pero ella hizo como si nada y le respondió: "No me sumas".
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