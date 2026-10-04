Sacará a relucir "engaños" de Javiera: Así será el encuentro entre Patricio y Max en Reunión de Superados

04 oct. 2026 - 16:15 hrs.

En el avance del capítulo 203 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) llegará de sorpresa a la casa de Javiera (Daniela Ramírez), donde se encontrará a Patricio (Alejandro Castillo).

El empresario reaccionará con asombro a la presencia de su exsuegro, quien en contraparte pondrá una cara de pocos amigos.

Max entrará a la casa, produciéndose un incómodo momento, ya que Patricio tiene más que claro que desea quitarle la custodia de su nieta.

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Max expondrá a Javiera

Sin embargo, aprovechará aquella instancia para exponer "los engaños" y las situaciones en las que Javiera ha estado involucrada.

Evidentemente molesto, Patricio se dará vuelta y le preguntará a su hija si todo lo que dijo Max es cierto.