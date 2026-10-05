Reunión de Superados - Capítulo 203: Max esparce su veneno

05 oct. 2026 - 22:02 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) fue a buscar a Tortu (Isabella Gómez) porque era su turno de cuidarla. Quien le abrió la puerta fue su exsuegro Patricio (Alejandro Castillo), a quien no veía hacía más de un año.

Con mucha saña, Max lo quiso poner al día con todas las "traiciones" de Javiera (Daniela Ramírez), pero no logró enemistar a este padre con su hija.

Luego, cuando se encontró con Matilde (Ignacia Baeza) le dio sus condolencias por la muerte de Coke (Diego Muñoz) y le recomendó dejar el caso de Javi para vivir su duelo. Por supuesto, la abogada hizo oídos sordos porque sabe que Max no se preocupa de nadie más que por sí mismo.

Reunión de Superados / Mega

La confesión de Jaime

Jaime (Francisco Reyes) está convencido de que algo sucedió con Jenny en Loncoche. Ha tenido muchas pesadillas al respecto y cree estar descubriendo un lado suyo que desconocía.

Con algo de preocupación, habló con Teresita (Elisa Zulueta) y le confesó que es gay tras despertar en la misma cama con un desconocido.