"Yo soy...": Jaime le hará impensada confesión a Tere en el capítulo 203 de Reunión de Superados

01 oct. 2026 - 22:10 hrs.

En el avance del capítulo 203 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) se reunirá con Teresita (Elisa Zulueta) porque tendrá que contarle el entuerto en el que se metió por ir al homenaje de Tito (Claudio Castellón).

Tere intuirá que algo pasa, pero no estará ni cerca de adivinar la confesión que le hará su padre.

"Pasó algo terrible, mi amor. Pasó, Teresita, que su papá... yo soy gay", le dirá Jaime tras conversar con muchos conocidos del incidente con Jenny en el sur.

Max querrá dar vuelta las cosas a su favor

Patricio (Alejandro Castillo) recibirá a Max (Álvaro Espinoza) con cara de pocos amigos. Sabe que su exyerno le quiere quitar la custodia de su nieta a Javiera (Daniela Ramírez).

Sin embargo, Max sacará a relucir "los engaños" y situaciones en las que Javi se ha involucrado, tratando de parecer una víctima. Patricio le preguntará a su hija si todo eso es cierto.