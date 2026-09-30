Pili piloteará una avioneta y viajará a Loncoche para saber qué pasó en la fiesta en el capítulo 202 de RDS

30 sept. 2026 - 22:24 hrs.

En el avance del capítulo 202 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) estará decidida a descubrir si Jaime (Francisco Reyes) le fue infiel durante la desenfrenada fiesta que tuvo en Loncoche junto a Tito (Claudio Castellón).

Acompañada de Laura (Agostina Caute) y Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), irán a un aeródromo donde la misma empresaria tomará el mando de una nave.

Reunión de Superados / Mega

Finalmente, Pili estará frente a frente a las mujeres con las que compartió su pareja en el bar. "Para serte bien franca, quiero saber si él se metió o no se metió con esa tal Jenny", consultará. ¿Le responderán con la verdad?

El primer paso de Domingo

Como quiere que su futuro hermano o hermana crezca rodeado de su familia, Domingo (Beltrán Izquierdo) se comunicará con Josefa (Luz Valdivieso) para plantearla la posibilidad de reunirse a conversar.

Con el apoyo de su madre, la cita será en su propia casa. La sexóloga y Matilde (Ignacia Baeza) se volverán a ver las caras, pero con una actitud completamente distinta. "Bueno, aquí estoy", dirá.