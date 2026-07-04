El accesorio más mundialero de Kika Silva: Esta fue la "cartera balón" que lució en México

04 jul. 2026 - 15:19 hrs.

La semana pasada Kika Silva estuvo de viaje en México por compromisos laborales en el marco del Mundial 2026 de fútbol.

La presentadora se lució en tierras aztecas con unas llamativas botas elaboradas en denim, pero ese no fue el único accesorio lleno de originalidad que eligió para la ocasión.

La "cartera balón" de Kika Silva

Kika Silva compartió una serie de fotografías para mostrar otros de los outfits que vistió en México, donde la protagonista fue una particular cartera elaborada a partir de un balón oficial de la FIFA para esta Copa del Mundo.

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La pieza tiene adaptados elementos como una cremallera, tachuelas metálicas, un asa corta de cuero para llevar en la mano o al hombro y una cadena metálica.

Silva combinó el bolso con una polera deportiva blanca, zapatos de taco alto y jeans. "Uno de los looks mundialeros que no había subido. Una cartera muy creativa intervenida por Clari Capelli", escribió en su post.

La conductora también comentó en una de sus historias que contará más acerca del curioso accesorio cuando publique nuevos detalles de su experiencia en el Mundial.

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