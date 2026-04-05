Vestido midi y sandalias plateadas: Pancha Merino marca tendencia con look formal y relajado

05 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Para Pancha Merino, las ocasiones formales también se prestan para jugar con la vestimenta y mezclar elementos elegantes con otros un poco más casuales.

Así lo demostró nuevamente la actriz y comunicadora en sus historias de Instagram, donde compartió la foto de un look sobrio y minimalista que usó con naturalidad y estilo.

Look formal y relajado de Pancha Merino

En el registro, se aprecia que el vestido de Francisca es de diseño midi en color beige con torso ajustado, cuello de tortuga y falda amplia de volumen sutil; el tejido claro y la hechura limpia le dan un aire clásico y moderno a la vez.

Instagram @panchamerino1

Para darle un toque de brillo a la pieza y contrastar con su suavidad, la artista optó por usar unas sandalias de tacón plateadas y unas pulseras grandes en tonos dorados y rojos.

Su cabello lo recogió en la parte superior con dos trenzas y el resto lo dejó suelto, mientras que su maquillaje lo mantuvo natural con labios nude. De esta forma, Merino obtuvo un look que equilibra lo mejor de lo formal con lo casual.

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