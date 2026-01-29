El madrugador propósito de Connie Achurra para este año 2026: "No pienso tirar la esponja"

29 en. 2026 - 09:30 hrs.

"Lo único que espero de este año es calma y ligereza para el corazón", dijo Connie Achurra a sus seguidores en Instagram cuando recién comenzó este 2026.

Ahora que ya casi termina el mes de enero, la cocinera de comida saludable revela otro de sus objetivos principales para el resto del año, una actividad que no le ha resultado tan fácil.

El propósito de Connie Achurra en 2026

A lo largo del mes los seguidores de Connie Achurra la han visto trabajar en sus joyas de cerámica, dictar talleres de esta artesanía y, por supuesto, compartir sus recetas.

Instagram @connieachurra

La emprendedora también se ha tomado un tiempo para relajarse en casa con la lectura de libros biográficos de mujeres que hicieron historia, como la científica Marie Curie.

Además, Achurra está creando otro hábito, beneficioso para la salud física y mental: el entrenamiento fisico, que realiza al despuntar el alba.

La chef reveló en un video que madruga para ejercitarse, pero además prometió que, aunque esta rutina ha estado algo difícil, no dejará de cumplirla.

"A entrenar, mi único propósito de este 2026 y me ha costado; pero no pienso tirar la esponja. ¡Si fallo, retomo, y no pasa nada! Que tengan lindo dia", escribió en el post, donde compartió una toma desde el jardín, aún oscuro y con el sol empezando apenas a asomar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C o n n i e A c h u r r a (@connieachurra)

Todo sobre Connie Achurra