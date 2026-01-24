Cristián de la Fuente sin palabras en un show estadounidense: Influencer lo sorprende con sus pasos prohibidos

24 en. 2026 - 19:00 hrs.

Cristián de la Fuente asistió como invitado a un programa de un canal de televisión para público hispano en Estados Unidos, listo para pasar un buen rato frente a las cámaras durante un segmento llamado Las Picantes.

Sin embargo, para sorpresa del actor nacional, el estudio se convirtió en una pista de baile con la llegada de la influencer Lissette Eduardo, conocida en redes sociales como Chiky Bombom.

Los pasos que dejaron mudo a Cristián de la Fuente

Con humor, la tiktoker interrogó a Cristián de la Fuente sobre los pasos de baile que conoce para luego dejarlo sin palabras al hacer una gala de sus movimientos más atrevidos y enérgicos: dejar caer la parte superior de su cuerpo con dramatismo y bajar hasta quedar de cuclillas sobre el suelo.

"Chiky Bombom llegó con todo el ritmo y Cristián de la Fuente se sumó para sacar los pasos prohibidos", aseguró el espacio televisivo en su cuenta de TikTok, donde compartieron las imágenes del momento.

Así, entre risas y estupefacción, la visita del actor en el show pasó a convertirse en un momento viral. "Cuando Las Picantes de Chiky Bombom hablaron, y Cristián de la Fuente se quedó sin palabras. Risas, miradas y un silencio que lo dijo todo", se lee en otra publicación de un segmento del programa "En Casa con Telemundo".

