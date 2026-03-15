Piare con Pe analizará su exitosa rutina en Viña 2026 en el próximo capítulo de Detrás de la Quinta

  • Por Matías Rivera

En el próximo capítulo de Detrás de la QuintaJorge Alís recibirá a la humorista Piare con Pe, quien recientemente triunfó en el Festival de Viña 2026.

Piare Muñoz, llegará hasta el set de Detrás de la Quinta para hablar sobre todos los detalles que tuvo su presentación en la Quinta Vergara. 

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Durante su visita al espacio, Piare repasará episodios de su vida y abordará diversas experiencias que han marcado su camino.

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Así que no lo olvides: el próximo sábado 21 de marzo se emitirá un nuevo capítulo de Detrás de la Quinta con Piare con Pe.

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