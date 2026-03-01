Revelan el proceso detrás del transformador maquillaje de Belén Mora: Así se logró su elogiado look soft glam

01 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Belén Mora, quien desde hace algunos años acostumbra a lucir estilismos naturales, sorprendió en la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar al mostrar nuevamente su versión soft glam.

Durante la velada, la actriz y comediante brilló con un maquillaje impecable en tonos tierra que unificó su tono de piel, resaltó sus facciones y la hizo convertirse en una de las más elogiadas por su elegancia y frescura.

Maquillaje de Belén Mora

El make up look estuvo a cargo del artista Otto Kobbert, quien compartió a través de un video en su cuenta de Instagram el paso a paso detrás de esta transformación.

Instagram @ottokobbert

El proceso inició con la preparación de la piel y un adecuado diseño de cejas. Posteriormente, en el clip se ve cómo el maquillista y su equipo se coordinaron para aplicar con maestría sombras en tonos marrón.

Los rasgos faciales de Mora los resaltaron con contorno y rubor. Finalmente, equilibraron todo el look con unos labios en tonos nude.

El resultado final fue un maquillaje único que reflejó la personalidad auténtica de Belén Mora y todas sus facetas: desde la elegante y poderosa hasta la divertida y natural.

